Киев. Украина. Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) приняла во втором, окончательном чтении Верховная рада Украины. Об этом пишет ИА «Регнум».

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, за доработанный документ проголосовали 265 парламентариев. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.

В первом чтении законопроект был принят осенью 2023 года. Его поддержал специально созданный совет, в который вошли представители римско-католической и греко-католической церквей Украины, раскольнической «Православной церкви Украины», ряда протестантских объединений, организаций мусульман и иудеев. Документ внесло в парламент правительство Украины по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского. Причиной принятия закона назвали то, что деятельность УПЦ якобы направляется из Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры перестать поощрять своим молчанием религиозные гонения на Украине. Она напомнила, что крупнейшую церковь страны хотят поставить вне закона и лишить ее храмов. Такую деятельность Захарова назвала сатанистской.