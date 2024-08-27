Летающая столовая: житель Казахстана подкармливает бродячих котов с дрона

Актау. Казахстан. Кормежку бездомных кошек с беспилотного летательного аппарата наладил блогер из казахстанского города Актау. Мужчина выкладывает ролики со сценами работы «летающей столовой» в интернет, передает «МИР 24».

Дрон прилетает в места скопления уличных котов. Они уже привыкли к визитам жужжащей машинки и не испытывают страха перед загадочным устройством, обеспечивающим их едой.

Обычно за один рейс удается накормить до 5 животных. В месяц количество охваченных бесплатным питанием хвостатых бродяг достигает 300. Но это не предел. Блогер строит новый аппарат, способный доставить обед сразу для 20 прожорливых котофеев.

Добавим, в своих роликах, размещаемых в соцсетях, зоозащитник призывает сограждан помогать бездомным животным.