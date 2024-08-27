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Летающая столовая: житель Казахстана подкармливает бродячих котов с дрона

13:03, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Летающая столовая: житель Казахстана подкармливает бродячих котов с дрона
13:03, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#Казахстан\n#дроны\n#беспилотники\n#еда\n#видео\n#соцсети\n#животные\n#коты\n#кошки
Фото: pxhere.com
108
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Блогер выкладывает ролики с каждого рейса и призывает сограждан помогать животным.

Актау. Казахстан. Кормежку бездомных кошек с беспилотного летательного аппарата наладил блогер из казахстанского города Актау. Мужчина выкладывает ролики со сценами работы «летающей столовой» в интернет, передает «МИР 24».

Дрон прилетает в места скопления уличных котов. Они уже привыкли к визитам жужжащей машинки и не испытывают страха перед загадочным устройством, обеспечивающим их едой. 

Обычно за один рейс удается накормить до 5 животных. В месяц количество охваченных бесплатным питанием хвостатых бродяг достигает 300. Но это не предел. Блогер строит новый аппарат, способный доставить обед сразу для 20 прожорливых котофеев.

Добавим, в своих роликах, размещаемых в соцсетях, зоозащитник призывает сограждан помогать бездомным животным.

13:03, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#Казахстан\n#дроны\n#беспилотники\n#еда\n#видео\n#соцсети\n#животные\n#коты\n#кошки