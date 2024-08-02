Россия, Белоруссия и Запад обменялись заключенными

Анкара. Турция. Беспрецедентный со времен «холодной войны» обмен заключенными между Москвой, Минском и странами Запада прошел в Турции. 1 августа в аэропорту Анкары стороны выдали друг другу 26 осужденных, пишет Коммерсантъ.

В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. Так, США выдали Вадима Конощенка, обвиненного в контрабанде технологий и боеприпасов, а также Владислава Клюшина и Романа Селезнева, задержанных за киберпреступления. Из Словении в Россию возвратили Анну и Артема Дульцевых, осужденных за шпионаж, а также двух их детей. Германия выпустила из тюрьмы Вадима Красикова ,осужденного за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Норвегия отдала Михаила Микушина, Польша – Павла Рубцова. Прилетевший позднее из Турции самолет с ними встретил в аэропорту Внуково-2 лично президент России Владимир Путин.

В обмен на них Россия выдала 15 человек, в том числе осужденных за шпионаж граждан США журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морпеха Пола Уилана, задержанного за контрабанду наркотиков немца Патрика Шебеля, и 12 россиян, у части из которых есть второе гражданство. Среди них – журналистка Алсу Курмашева, осужденная за дискредитацию Вооруженных сил РФ, политические активисты Владимир Кара-Мурза(признан в РФ иноагентом) и Илья Яшин(признан в РФ иноагентом), а также правозащитник Олег Орлов, (признан в РФ иноагентом), и ряд других лиц. Белоруссия вернула в Германию Рико Кригера, ранее приговоренного к высшей мере наказания за наемничество и терроризм.