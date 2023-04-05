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Зеленский высказался за отсутствие границ между Украиной и Польшей

17:28, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Зеленский высказался за отсутствие границ между Украиной и Польшей
17:28, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Украина\n#Польша\n#политика\n#визит\n#президент\n#границы\n#суверенитет\n#спецоперация\n#СВО\n#Владимир Зеленский
Фото: kremlin.ru
61
0

Президент Украины находится с визитом в Варшаве.

Варшава. Польша. Между Польшей и Украиной не будет границ. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву 5 апреля, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и – что очень важно – исторических», – приводит агентство цитату из выступления главы государства.

Однако прежде необходимо победить, добавил Зеленский, подразумевая спецоперацию и помощь со стороны Варшавы.

Как отмечает издание, Польша сейчас является третьим поставщиком вооружений Киеву, уступая лишь США и Великобритании. Так, в тот же день Украина получила от польских ВВС 4 истребителя МиГ-29.

17:28, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Украина\n#Польша\n#политика\n#визит\n#президент\n#границы\n#суверенитет\n#спецоперация\n#СВО\n#Владимир Зеленский