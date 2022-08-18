Японскую молодежь будут агитировать больше пить

Токио. Япония. Власти Японии обеспокоены снижением потребления алкоголя в стране. Особенно сильно упала популярность спиртного среди молодежи, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

На ситуацию повлияла, в частности, пандемия коронавируса, когда временно закрылись рестораны и кафе, где в основном пили японцы. Наиболее заметно сократилось потребление пива: объем продаж снизился на 20% и составил менее 1,8 млрд литров.

Впрочем, такая тенденция наблюдается в Стране восходящего солнца уже давно. Если в 1995 году в среднем японцы выпивали по 100 литров алкоголя в год на человека, то в 2020 этот показатель упал на четверть, до 75 литров.

Трезвость населения ударила по казне. В 1980 году налоги на горячительные напитки давали японскому Минфину 5% всех доходов. В 2011 году хмельные поступления снизились до 3%, в 2020 – до 1,7%. При этом общий дефицит бюджета островной державы превысил 300 млрд долларов США.

На фоне оскудения финансовых потоков правительство даже объявило общенациональный конкурс идей, призванных убедить граждан, особенно молодежь, пить больше. Кампанию «Саке Вива!» («Да здравствует саке!») объявило Национальное налоговое агентство. Японцев в возрасте от 20 до 39 лет просят выдвинуть идеи по возрождению интереса к алкоголю. В частности, принимаются предложения по выводу на рынок новых напитков и обновлению дизайна традиционных, а также их продвижению с использованием метавселенной. Конкурс продлится до 9 сентября.

Напоминаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.