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Немцам могут разрешить ежегодно менять пол

12:59, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
Немцам могут разрешить ежегодно менять пол
12:59, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
94
0
#Германия\n#законопроект\n#депутаты\n#пол\n#гендер\n#мужчины и женщины\n#смена пола
Фото: pxhere.com
94
0

Документ об этом внесли в парламент.

Берлин. Германия. Гражданам Германии хотят дать возможность менять свой пол в документах раз в год. Законопроект об этом внесли на рассмотрение депутатов бундестага, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на портал Remix.

Отмечается, что инициативу представили парламентариям министр по делам семьи Германии Лиза Паус и министр юстиции Марко Бушманн. По мнению авторов документа, действующая норма по этому вопросу была принята в 1980 году и устарела, а кроме того, нарушает конституцию. Закон может быть принят в ближайшее время.

При этом речь идет только о формальной смене имени и указания пола в паспорте и других документах. Проводить медицинскую операцию или обращаться в суд не понадобиться, достаточно будет написать заявление в ЗАГС. Таким правом хотят наделить даже подростков старше 14 лет по собственному желанию, без учета мнения родителей или опекунов.

Если же гражданин собирается сменить пол физически, решение должна будет принять медкомиссия.

12:59, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
94
0
#Германия\n#законопроект\n#депутаты\n#пол\n#гендер\n#мужчины и женщины\n#смена пола