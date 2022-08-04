Немцам могут разрешить ежегодно менять пол

Берлин. Германия. Гражданам Германии хотят дать возможность менять свой пол в документах раз в год. Законопроект об этом внесли на рассмотрение депутатов бундестага, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на портал Remix.

Отмечается, что инициативу представили парламентариям министр по делам семьи Германии Лиза Паус и министр юстиции Марко Бушманн. По мнению авторов документа, действующая норма по этому вопросу была принята в 1980 году и устарела, а кроме того, нарушает конституцию. Закон может быть принят в ближайшее время.

При этом речь идет только о формальной смене имени и указания пола в паспорте и других документах. Проводить медицинскую операцию или обращаться в суд не понадобиться, достаточно будет написать заявление в ЗАГС. Таким правом хотят наделить даже подростков старше 14 лет по собственному желанию, без учета мнения родителей или опекунов.

Если же гражданин собирается сменить пол физически, решение должна будет принять медкомиссия.