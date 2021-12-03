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В Афганистане определились с правами женщин

14:59, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
В Афганистане определились с правами женщин
14:59, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#общество\n#власть\n#религия\n#ислам\n#права женщин\n#мужчины и женщины\n#женщины\n#Афганистан
Фото: pixabay.com
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Новые власти страны издали специальный указ.

Кабул. Афганистан. Женщины Афганистана получили ряд гражданских прав. Специальный указ об этом подписал верховный лидер движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), пишет «Интерфакс».

В частности, запрещается принуждать жительниц страны к вступлению в брак. Взрослая женщина сама должна принимать решение об этом, говорится в документе. Также сообщается, что нельзя заставлять вдов выходить замуж вопреки их желанию. Кроме того, вдова имеет право получить фиксированную долю наследства в имуществе ее мужа, детей, отца и других родственников в случае их смерти, а также приданое от своего нового супруга.

В соответствии с мусульманскими обычаями допускается многоженство. Но при этом мужчина обязан предоставить права всем своим женам.

Чиновникам, богословам и старейшинам племен предписано обращать внимание на соблюдение указа. Религиозным проповедникам рекомендовали объяснять верующим, что угнетение женщин и нарушение их прав может прогневать Аллаха. Тем же самым обязали заниматься представителей светских властей.

Кроме того, суды должны рассматривать обращения женщин, особенно вдов, и не подвергать их дискриминации по половому признаку.

14:59, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
117
0
#общество\n#власть\n#религия\n#ислам\n#права женщин\n#мужчины и женщины\n#женщины\n#Афганистан
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