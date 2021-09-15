Общественные активисты отобрали золотую карету у короля Нидерландов

Ее отправили в турне по музеям страны.



Амстердам. Нидерланды. У короля Нидерландов Виллема-Александра отняли золотую карету. Причиной послужили протесты местных активистов движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на портал Duic.

На отсутствие дорогостоящего гужевого транспортного средства монарха обратили внимание, когда король нарушил многолетнюю традицию. Виллем-Александр не приехал на своей золотой карете к зданию парламента в Гааге для оглашения бюджета страны в третий вторник сентября.

Как выяснилось, повозку сдали в музей Амстердама в 2020 году после того, как сторонники движения Black Lives Matter высказали недовольство нанесенным на карету панно. На нем темнокожие жители колоний стоят на коленях перед аллегорической фигурой, символизирующей Голландию.

В связи с этим историческую колесницу сперва отправили на реставрацию. В итоге Виллем-Александр решил вообще не ездить более на карете с неполиткорректными изображениями. Ее решили отправить в турне по музеям страны. По завершении показа жители должны решить, что делать с экспонатом далее.