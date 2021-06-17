IKEA оштрафовали за борьбу с «проблемными» сотрудниками и покупателями во Франции

Компании придется уплатить 1,1 млн евро.



Париж. Франция. Шведскую компанию IKEA во Франции приговорили к штрафу в 1,1 млн евро. Суд вынес такой приговор в связи с выявленными фактами слежки за профсоюзными активистами, а также нелояльными сотрудниками и покупателями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

Наблюдение за «проблемными» для компании людьми велось с 2009 по 2012 годы. Способ, которым IKEA получало персональные данные неугодных лиц, признали мошенническим. По итогам рассмотрения дела суд обязал мебельного ретейлера выплатить штраф в 1 млн евро. Еще около 100 тыс. евро составила сумма ущерба, которую компания должна будет возместить пострадавшим.

К ответственности в виде штрафов и условных сроков заключения приговорены также 2 топ-менеджера IKEA во Франции.

Процесс пока не завершен – компании предстоит ответить по искам профсоюзов и 74 сотрудников.

Всего во Франции действуют 34 магазина IKEA, сайт интернет-торговли и центр клиентской поддержки, в которых заняты более 10 тыс. человек.