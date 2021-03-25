В интернет с чистой совестью: Facebook разработает приложение для бывших заключенных

Оно нацелено на адаптацию к жизни на воле.



Менло-Парк. США. Приложение для бывших заключенных создаст Facebook. Его назовут The Re-Entry App («Приложение для возвращения»), пишет Коммерсантъ со ссылкой на Bloomberg.

Сервис призван помочь бывшим заключенным подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества. Новый продукт уже предлагают протестировать некоторым пользователям через принадлежащий «Фейсбуку» Instagram.

Будет ли приложение работать в русскоязычном сегменте соцсети, не сообщается.