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В интернет с чистой совестью: Facebook разработает приложение для бывших заключенных

13:55, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
В интернет с чистой совестью: Facebook разработает приложение для бывших заключенных
13:55, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
152
0
#Facebook\n#интернет\n#соцсети\n#мобильные приложения\n#заключенные\n#тюрьмы
Фото: pixabay.com
152
0

Оно нацелено на адаптацию к жизни на воле.

Менло-Парк. США. Приложение для бывших заключенных создаст Facebook. Его назовут The Re-Entry App («Приложение для возвращения»), пишет Коммерсантъ со ссылкой на Bloomberg.

Сервис призван помочь бывшим заключенным подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества. Новый продукт уже предлагают протестировать некоторым пользователям через принадлежащий «Фейсбуку» Instagram.

Будет ли приложение работать в русскоязычном сегменте соцсети, не сообщается.

13:55, 25 марта, 2021
Евгений Кандаков
152
0
#Facebook\n#интернет\n#соцсети\n#мобильные приложения\n#заключенные\n#тюрьмы