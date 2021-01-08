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Пользователей WhatsApp обязали передавать личную информацию Facebook

17:45, 08 января, 2021
Юрий Абашев
Пользователей WhatsApp обязали передавать личную информацию Facebook
17:45, 08 января, 2021
Юрий Абашев
305
0
#США\n#соцсети\n#WhatsApp\n#Facebook
Фото: pixabay.com
305
0

Это требуется для анализа привычек и вкусов пользователей.

США. Facebook будет собирать личную информацию пользователей мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает телеканал «360».

Компания будет собирать личную информацию, и делиться ей со всем семейством своих приложений. Это требуется для анализа привычек и вкусов пользователей. Результаты позволят улучшить сервисы персональной рекламы с учётом запросов людей, предоставлять контент и персональные услуги.

WhatsАрр будет собирать данные о геолокации, установке и удалении программ компании и следить за активностью в социальных сетях Facebook и Instagram.

17:45, 08 января, 2021
Юрий Абашев
305
0
#США\n#соцсети\n#WhatsApp\n#Facebook