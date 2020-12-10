В Ереване начали задерживать оппозиционеров

Противники Пашиняна пытались пройти в здание правительства, а также перекрыть движение на центральных улицах армянской столицы.



Ереван. Армения. Полиция начала задержания манифестантов, собравшихся у здания правительства Армении. Об этом пишет РБК

Как рассказал агентству начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян, под стражу взяли 29 нарушителей правил общественной безопасности.

Ранее протестующие пытались перекрыть проспект Тиграна Меца и проникнуть в здание правительства для встречи с премьером Николом Пашиняном, но безуспешно.

Напомним, акции протеста начались в Ереване 10 ноября, сразу после заключения перемирия в Нагорном Карабахе между лидерами Азербайджана и Армении при участии России. Оппозиция не согласилась с передачей части территории непризнанной республики под контроль Баку (до распада СССР эти районы принадлежали Азербайджану). Премьера Армении Пашиняна обвинили в предательстве и капитуляции.

2 декабря лидеры оппозиции выдвинули своего кандидата на пост премьер-министра - бывшего премьер-министра и министра обороны Вазгена Манукяна. Николу Пашиняну было предложено уйти в отставку до 8 декабря, на что тот не согласился. После истечения срока ультиматума акции протеста вспыхнули с новой силой.