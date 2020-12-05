Сэма Хьюэна назвали самым сексуальным актером года

Второе место досталось Хиро Файнс-Тиффину.

США. Сэм Хьюэн стал самым сексуальным актером 2020 года. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на портал Just Jared.

Он набрал 914 тыс. голосов. Напомним, Хьюэн известен по ролям в сериале «Чужестранка», фильмах «Шпион, который меня кинул», «Молодой Александр Великий».

Второе место в рейтинге досталось Хиро Файнс-Тиффину, сыгравшему Тома Риддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Его поддержали 750 тыс. человек.

Также пользователи высоко оценили Роберта Паттинсона – 45 тыс. голосов.