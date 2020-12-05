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Сэма Хьюэна назвали самым сексуальным актером года

16:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
Сэма Хьюэна назвали самым сексуальным актером года
16:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
328
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#США\n#актеры\n#рейтинг
Фото: commons.wikimedia.org
328
0

Второе место досталось Хиро Файнс-Тиффину.

США. Сэм Хьюэн стал самым сексуальным актером 2020 года. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на портал Just Jared.
Он набрал 914 тыс. голосов. Напомним, Хьюэн известен по ролям в сериале «Чужестранка», фильмах «Шпион, который меня кинул», «Молодой Александр Великий».
 Второе место в рейтинге досталось Хиро Файнс-Тиффину, сыгравшему Тома Риддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Его поддержали 750 тыс. человек.
Также пользователи высоко оценили Роберта Паттинсона – 45 тыс. голосов.
16:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
328
0
#США\n#актеры\n#рейтинг