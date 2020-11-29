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Умер сыгравший Дарта Вейдера американский актёр Дэвид Проуз

12:55, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
Умер сыгравший Дарта Вейдера американский актёр Дэвид Проуз
12:55, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
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#США\n#кино\n#актеры\n#Звёздные Войны
Фото: wikimedia.org (Nihonjoe)
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Известный бодибилдер воплотил физический образ персонажа.

США. Американский актёр и бодибилдер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Звёздных Войн, скончался 28 ноября. Об этом сообщает телеканал «З60» со ссылкой на Twitter агента Томаса Боуингтона.

«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», — сообщил представитель актёра.

Дэвид Проуз прославился после роли Дарта Вейдера, физически воплотив образ антагониста звёздной саги. Однако голос актёра был не достаточно грозный и лорда ситхов озвучил Джеймс Эрл Джонс.

12:55, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
120
0
#США\n#кино\n#актеры\n#Звёздные Войны