Умер сыгравший Дарта Вейдера американский актёр Дэвид Проуз

Известный бодибилдер воплотил физический образ персонажа.

США. Американский актёр и бодибилдер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Звёздных Войн, скончался 28 ноября. Об этом сообщает телеканал «З60» со ссылкой на Twitter агента Томаса Боуингтона.

«С глубоким сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру мы сообщаем о том, что наш клиент Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет», — сообщил представитель актёра.

Дэвид Проуз прославился после роли Дарта Вейдера, физически воплотив образ антагониста звёздной саги. Однако голос актёра был не достаточно грозный и лорда ситхов озвучил Джеймс Эрл Джонс.