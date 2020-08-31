Коренные жители Папуа - Новой Гвинеи попросили патриарха Московского крестить их в православие

Миссионерскую деятельность в стране начал иерей Кирилл Шкарбуль.



Порт-Морсби. Папуа – Новая Гвинея. Среди представителей коренных народов Папуа – Новой Гвинеи стало популярным принимать православную веру. Жители даже отправили письмо с просьбой открыть в стране миссию патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, пишет «Интерфакс».

Обращение подписали более 100 граждан тропического государства. Как сообщили агентству в фонде имени Миклухо-Маклая, миссионерскую деятельность в стране начал в январе-феврале текущего года настоятель прихода Воздвижения Креста Господня в столице Тайваня городе Тайбэе иерей Кирилл Шкарбуль. Священник убедил принять православие целый клан в количестве примерно тысячи человек из провинции Восточный Сепик. Также отец Кирилл с успехом проповедовал на острове Бугенвиль.

Новые верующие уже выбрали участки земли под строительство православных храмов в провинции Восточный Сепик и в столице страны Порт-Морсби.

Добавим, недавно Синод Русской православной церкви сообщил о расширении сферы пастырской ответственности на Папуа - Новую Гвинею. В стране проживает около 9 млн человек. 96% жителей - христиане. Около четверти из них - католики, каждый пятый - лютеранин, есть также представители других протестантских течений. Многие коренные жители совмещают христианство с язычеством.