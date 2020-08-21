Святой Софии мало: Эрдоган распорядился восстановить мечеть в монастыре Хора

Объект был построен в XI веке, с тех пор перестраивался.



Стамбул. Турция. Еще один памятник православия в Стамбуле станет местом для мусульманских богослужений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал восстановить мечеть в бывшем монастыре Хора, имеющем статус музея, пишет «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Церковь Христа Спасителя в Полях – часть бывшего монастыря в Хоре – известна как лучше всего сохранившаяся церковь бывшего Константинополя. С 1948 года открыта для туристов как музей Карие, является памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Храм был построен в XI веке, неоднократно перестраивался и восстанавливался.

Напомним, в июле по просьбе президента Турции в Стамбуле восстановили мечеть в соборе Святой Софии, где с 1934 года действовал музей. Данное решение раскритиковали многие религиозные и политические деятели христианских стран.

В ответ Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его стране сохраняют объекты культурного наследия христианства. В качестве примера он привел реставрацию православного монастыря Панагия Сумела в провинции Трабзон.