Число скончавшихся пациентов с Covid-19 перевалило в стране за 100 000.

Бразилиа. Бразилия. Траур по жертвам коронавируса объявили в Бразилии. По данным «Интерфакса», в стране число скончавшихся пациентов с Covid-19 перевалило за 100 000.

Всего с начала пандемии в Бразилии зарегистрировали более 3 млн случаев заражения, 2,28 млн человек выздоровели. По числу инфицированных и летальных исходов Бразилия занимает второе после США место в мире.

При этом президент страны Бразилии Жаир Болсонару в течение нескольких месяцев преуменьшал опасность распространения вируса, называя его «маленьким гриппом». Он критиковал карантинные меры, а также уволил в течение месяца двух министров здравоохранения, выступавших за жесткие меры изоляции.