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Власти Бермудов пригласили пожить студентов и работников на «удаленке»

17:30, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
Власти Бермудов пригласили пожить студентов и работников на «удаленке»
17:30, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
161
0
#экономика\n#туризм\n#общество\n#работа\n#коронавирус
Фото: Pixabay
161
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Государство испытывает нехватку туристов из-за пандемии коронавируса.

Гамильтон. Бермудские острова. Студенты и люди, работающие удаленно, смогут прожить целый год на Бермудских островах. С таким призывом выступило министерство труда Бермудов, пишет Газета.

Дело в том, что государство испытывает нехватку туристов из-за пандемии коронавируса. Поэтому власти разработали новую программу, которая призвана положительно повлиять на экономику.

Программа будет запущена 1 августа. Любой желающий сможет оставить заявку на получение годовой визы. Программа резидентуры обойдется в 263 доллара.

Заявители должны быть старше 18 лет, иметь медицинскую страховку и продемонстрировать «хороший характер». Те, кто не желает целый год жить на островах, могут находиться там без визы до 180 дней. Основное требование - наличие справки о работе или учебе за пределами государства: резидент не должен искать работу на Бермудах.

17:30, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
161
0
#экономика\n#туризм\n#общество\n#работа\n#коронавирус

 

 

 


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