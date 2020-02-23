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Создатель Lego-человечков скончался в Дании

11:06, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
Создатель Lego-человечков скончался в Дании
11:06, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
88
0
#общество\n#конструктор\n#Дания
Фото: pixabay.com
88
0

Йенсу Нигарду Кнудсену было 78 лет.

Дания. В Дании на 79-м году жизни скончался создатель фигурки человека для конструктора Lego, дизайнер Йенс Нигард Кнудсен. Как сообщает РБК со ссылкой на местный телеканал TV2, Кнудсен страдал от бокового амиотрофического склероза (БАС, также известен как болезнь Шарко). Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц. Дизайнер умер в хосписе Anker Fjord в западной части центральной Дании.

Первые человеческие фигурки у «Лего» появились в 1974 году. Они представляли собой семью, в которой были родители, мальчик, девочка и бабушка. Через год Кнудсен доработал фигурки, избавив их от гендерных признаков. О том, к какому полу принадлежит персонаж, могли говорить только его одежда и аксессуары. Кнудсен настаивал на том, что цвет кожи у фигурок должен быть желтым, чтобы оставаться расово нейтральным. Изначально руки и ноги у персонажей не двигались, но затем дизайнер исправил это.

В 1978 году компания начала выпускать фигурки под названием Minifigure. В конце 2018 года, как сообщается на сайте компании, общее количество произведенных человечков достигло 7,8 млрд. Эти элементы стали культовыми, их неоднократно изображали в виде знаменитостей и персонажей поп-культуры. В 2014 году вышел первый анимированный фильм, героями которого стали фигурки Lego. Через три года несколько кинокомпаний, включая Warner Bros., выпустили еще один фильм, в котором фигурки изображали персонажей комикса про Бэтмена.

11:06, 23 февраля, 2020
Дарья Саушина
88
0
#общество\n#конструктор\n#Дания

 

 

 


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