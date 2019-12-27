Жители Курил невольно обидели пожилую японку своим приветствием

80-летняя Айко Ясуду не признает Итуруп российской территорией.

Токио. Япония. Японская туристка Айко Ясуду осталась недовольна поездкой на Курильские острова. 80-летнюю женщину возмутило приветствие местных жителей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на зарубежную прессу.

На Итурупе россияне встретили японскую делегацию словами: «Приветствуем вас на нашем острове». Это покоробило Айко Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает его своей родиной. Женщина не разделила восторги других членов делегации по поводу «замечательных людей - жителей острова».

Напомним, Япония претендует на 4 острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) своими, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Между тем южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Россия как правопреемник Советского Союза отказывается обсуждать с Японией вопрос о принадлежности островов.