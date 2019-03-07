Россиянку признали виновной в похищении собственных детей в США

Дети находятся в Калининграде с тетей.

Канзас. США. Суд присяжных признал россиянку Богдану Осипову виновной в похищении собственных детей и вывоз их за пределы США. Об этом пишет РЕН-ТВ со ссылкой на ТАСС.

Также присяжные обвинили женщину по двум пунктам, связанных с вымогательством.

Федеральный окружной судья вынесет окончательный приговор и огласит наказание в течение ближайших двух месяцев.

Обвиняемая имеет двойное гражданство России и США, двоих из трех детей она родила в браке с американцем Браеном Мобли. В 2014 году она вывезла из США в Россию старшую дочь без согласования с супругом. Младшая девочка родилась в России. После этого пара распалась. Американский суд принял решение отдать детей отцу, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России.

В 2017 году Осипова вернулась в США, чтобы решить вопросы опеки. Вскоре ее задержали агенты ФСБ по иску, поданному Мобли. В ходе слушаний россиянка согласилась вернуть в Канзас младших девочек, однако российский суд не разрешил вывести детей за границу.

Матери грозит до 20 тюрьмы.

Сейчас девочки находятся в Калининграде под опекой своей тети.