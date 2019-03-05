Премьеру «Шерлока - 3» с Дауни-младшим перенесли на год

Показ перенесли на декабрь 2021 года.

США. Премьеру третьего фильма о приключениях сыщика Шерлока Холмса в исполнении Роберта Дауни-младшего перенесли на год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Дело в том, что в это время у компании Warner Bros в прокат выходит другая картина.

Таким образом зритель увидит детективную ленту не 25 декабря 2020 года, а 22 декабря 2021 года.

Премьера первой части «Шерлока Холмса» состоялась в 2009 году. Фильм собрал в прокате 545,4 млн долларов. Второй фильм «Шерлок Холмс: Игра теней» вышел в 2011 году. Режиссером обеих лент был Гай Ричи.