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Парламентарии Британии обвинили Facebook в нарушении конфиденциальности пользователей

17:13, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:13, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#социальные сети\n#парламент\n#Фейсбук\n#выбор\n#скандал\n#Британия\n#обвинение
Фото: pxhere.com
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Также соцсеть нарушила антимонопольное законодательство.

Великобритания. Британские парламентарии обвинили Facebook в преднамеренном нарушении антимонопольного законодательства, а также закона о защите персональных данных пользователей. Об этом пишет «Ъ».

Такой вывод сделали власти по окончании полуторагодовой проверки деятельности соцсети.

По словам председателя комитета палаты общин парламента Дэмиана Коллинза, компания могла влиять на выбор людей, в связи с чем под угрозой оказались демократические ценности.

Парламентарии призвали правительство страны создать отдельный орган для контроля соцсетей. Кроме того, комитет считает, что стоит провести расследование о влиянии «Фейсбука» на выборы в Королевстве в 2017 году, а также на референдумы по выходу страны из состава Евросоюза и независимости Шотландии.

Скандал с популярной соцсетью разгорелся и в России. «Фейсбук» заблокировала дочерний проект телеканала Russia Today на английском In the Now.

В Совете Федерации считают, что это случилось под давлением американских властей, пишет . Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что крупная компания не могла «по собственной инициативе» предпринять действия «заведомо девальвирующие её деловую репутацию и снижающие её капитализацию».

«Блокировка страниц проектов RT без какого-либо предварительного предупреждения и попыток получить разъяснения, совершенно очевидно, была проведена под влиянием властей США, иного объяснения столь агрессивным действиям социальной сети быть не может», — приводит его цитату РИА Новости.

В Кремле также поддержали телеканал.

«Сначала нужно получить объяснения. Я считаю, что, безусловно, RT должен отстаивать свои интересы и он должен получить объяснения у этой конкретно взятой компании, что послужило причиной (блокировки)», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он добавил, что существует «беспрецедентное, ничем не прикрытое» давление на российские медиа.

В самом телеканале считают инцидент «очередным доказательством, что CNN и Facebook теперь действуют как цензура Госдепа».

«Так мы в очередной раз убедились, что в Facebook свобода слова — только для своих», - пишет RT в своем телеграм-канале.

17:13, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
89
0
#социальные сети\n#парламент\n#Фейсбук\n#выбор\n#скандал\n#Британия\n#обвинение

 

 

 


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