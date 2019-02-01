20 человек погибли из-за аномальных морозов в США

Ранее СМИ писали о 12 жертвах погоды.

США. Количество жертв аномальных морозов в США достигло 20 человек. Об этом пишет ФАН со ссылкой на The Independent.

Холод сковал территорию страны от Северной Дакоты до Миссури и Огайо. Температура опустилась местами до -40 градусов, пишет НТВ.

В школах отменили занятия, не работают магазины, госучреждения, почта. Власти просят жителей не выходить из дома, а при необходимости находиться на улице не дольше 15 минут.

В городах организованы временные пункты обогрева. Для замерзающих двери открыли и полицейские участки.

В Чикаго поджигают рельсы железной дороги, чтобы металл не сжимался. Опасности для поездов и пассажиров такая мера не представляет. Задержаны или отменены тысячи авиарейсов.

В то время как президент Штатов Дональд Трамп призывает в Твиттере глобальное потепление вернуться, эксперты утверждают, что аномальная погода как раз и свидетельствует о смене климата из-за потепления над Северным полюсом.