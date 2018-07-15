В Германии места на кладбище разыграют в лотерее

Заявку на участие подали уже 280 горожан.

Берхтесгаден. Германия. В Германии места на кладбище города Берхтесгаден можно будет выиграть в лотерее. Власти выделили специально для этого 200 свободных мест, сообщает Фан.

«Кладбище XVII века пользуется огромным спросом, но на протяжении многих лет городская администрация была вынуждена отказывать желающим купить участки, поскольку их оставалось мало», - отмечает издание.

Заявку на участие в лотерее подали уже 280 горожан. Всего в Берхтесгадене проживает 7,5 тыс. человек.