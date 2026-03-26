Ижевск. Удмуртия. На портале госзакупок стартовал аукцион по определению подрядчика на благоустройство Западного кладбища в Ижевске за микрорайоном Новые Парники. Максимальная цена контракта составляет 10 млн рублей и в ходе торгов может быть снижена.

Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу и тротуар, а также укрепить обочины.

Срок выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 31 августа 2026 года. Особенностью организации работ является требование проводить ремонт без закрытия движения по единственной дороге на кладбище.

Гарантия на выполненные работы составит два года.