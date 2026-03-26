Работы продлятся до конца августа.
Ижевск. Удмуртия. На портале госзакупок стартовал аукцион по определению подрядчика на благоустройство Западного кладбища в Ижевске за микрорайоном Новые Парники. Максимальная цена контракта составляет 10 млн рублей и в ходе торгов может быть снижена.
Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу и тротуар, а также укрепить обочины.
Срок выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 31 августа 2026 года. Особенностью организации работ является требование проводить ремонт без закрытия движения по единственной дороге на кладбище.
Гарантия на выполненные работы составит два года.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX