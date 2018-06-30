play
pause
  • $ 62.76 ↓
  • € 72.99 ↓

«Третий пол» разрешили регистрировать в Австрии

20:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
20:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
205
0
#Конституция\n#гендер\n#Милонов\n#пол\n#Австрия
Фото: pixabay.com
205
0

Теперь не мужской и не женский пол могут вписать в документы в отделах ЗАГС.

Вена. Австрия. Конституционный суд Австрии постановил, что люди, не относящие себя к мужскому или женскому полу, могут регистрировать «третий пол» в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Интерсексуалы, чей биологический пол не является явно «мужским» или «женским», имеют право на внесение соответствующих данных об их половой принадлежности в отделах ЗАГС или в других документах. Соответствующее постановление было сделано Конституционным судом посредством толкования закона о гражданском состоянии, отвечающего требованиям Конституции», - сообщается в решении суда.

Ранее регистрацию «третьего пола» в отделах ЗАГС разрешили в Германии. В мире правовое признание «третьего пола» также закреплено в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.

Напомним, что известный депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал решение Федерального конституционного суда Германии «вызовом божественному мироустройству».

20:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
205
0
#Конституция\n#гендер\n#Милонов\n#пол\n#Австрия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
17251

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11792
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

7510
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

6378
13:08, 25 июня, 2018

Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки

5554
14:20, 28 июня, 2018

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

18:42, 26 июня, 2018
3547

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2654
12:15, 24 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2275
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2197
14:51, 27 июня, 2018

Следственный комитет назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье

2095
09:18, 27 июня, 2018

Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

10:00, 24 июня, 2018
2367

ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

2165
12:00, 24 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

2029
15:52, 25 июня, 2018

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

1994
18:53, 27 июня, 2018

Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

1936
09:20, 25 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018