«Третий пол» разрешили регистрировать в Австрии

Теперь не мужской и не женский пол могут вписать в документы в отделах ЗАГС.

Вена. Австрия. Конституционный суд Австрии постановил, что люди, не относящие себя к мужскому или женскому полу, могут регистрировать «третий пол» в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Интерсексуалы, чей биологический пол не является явно «мужским» или «женским», имеют право на внесение соответствующих данных об их половой принадлежности в отделах ЗАГС или в других документах. Соответствующее постановление было сделано Конституционным судом посредством толкования закона о гражданском состоянии, отвечающего требованиям Конституции», - сообщается в решении суда.

Ранее регистрацию «третьего пола» в отделах ЗАГС разрешили в Германии. В мире правовое признание «третьего пола» также закреплено в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.

Напомним, что известный депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал решение Федерального конституционного суда Германии «вызовом божественному мироустройству».