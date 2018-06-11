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Семь мечетей планируют закрыть в Австрии

12:45, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:45, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#ислам\n#религия\n#Турция\n#христианство\n#Австрия\n#мечеть
Фото: pixabay.com
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Президент Турции предрёк войну религий.

Австрия. Власти Австрии объявили о намерении закрыть в стране семь мечетей и выслать из страны десятки имамов. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение австрийских властей ведёт к «войне между крестом и полумесяцем». Эрдоган также сообщил, что раз Австрия приняла «антиисламское» решение, то Турция собирается в ответ также принять меры.

Отмечается, что консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца выиграла выборы в 2017 году. Сам Курц известен резкой критикой правительства в связи с проблемой мигрантов.

12:45, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
364
0
#ислам\n#религия\n#Турция\n#христианство\n#Австрия\n#мечеть

 

 

 


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