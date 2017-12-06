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      Донбасс останется без гуманитарной помощи ООН

      14:02, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      14:02, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      19
      0
      #ООН\n#Белоруссия\n#Россия\n#продовольствие\n#гуманитарная помощь\n#ДНР\n#ЛНР\n#Литва\n#Донбасс\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      19
      0

      Организация объявила о недостатке средств на дальнейшую поддержку отколовшегося от Украины региона.  

      Нью-Йорк. США. Организация Объединенных Наций решила отказаться от помощи Донбассу. В ближайшие месяцы Всемирная продовольственная программа ООН в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик будет свернута, пишут «Известия».   

      По словам представителя организации, причина – нехватка финансирования. Программу планируют приостановить в конце февраля 2018 года. Первоначально предполагалось сделать это даже раньше, но с учетом климатических обстоятельств, было решено продлить оказание помощи еще на 2 месяца, чтобы население Донбасса смогло пережить самую суровую часть зимы, пояснил представитель ООН. 

      Как отмечает портал «Экономика сегодня», отколовшиеся от Украины республики поддерживает продуктами не только ООН. Гуманитарные грузы в Донбасс направляют также Россия, Белоруссия и Литва. Из них наибольший вклад вносит наша страна – за 3 года РФ доставила в Донецк и Луганск более 70 тысяч тонн продовольствия, одежды и медикаментов. Так что голод Донбассу в ближайшее время не грозит.

      14:02, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      19
      0
      #ООН\n#Белоруссия\n#Россия\n#продовольствие\n#гуманитарная помощь\n#ДНР\n#ЛНР\n#Литва\n#Донбасс\n#деньги

       

       

       

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