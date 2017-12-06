Донбасс останется без гуманитарной помощи ООН

Организация объявила о недостатке средств на дальнейшую поддержку отколовшегося от Украины региона.

Нью-Йорк. США. Организация Объединенных Наций решила отказаться от помощи Донбассу. В ближайшие месяцы Всемирная продовольственная программа ООН в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик будет свернута, пишут «Известия».

По словам представителя организации, причина – нехватка финансирования. Программу планируют приостановить в конце февраля 2018 года. Первоначально предполагалось сделать это даже раньше, но с учетом климатических обстоятельств, было решено продлить оказание помощи еще на 2 месяца, чтобы население Донбасса смогло пережить самую суровую часть зимы, пояснил представитель ООН.

Как отмечает портал «Экономика сегодня», отколовшиеся от Украины республики поддерживает продуктами не только ООН. Гуманитарные грузы в Донбасс направляют также Россия, Белоруссия и Литва. Из них наибольший вклад вносит наша страна – за 3 года РФ доставила в Донецк и Луганск более 70 тысяч тонн продовольствия, одежды и медикаментов. Так что голод Донбассу в ближайшее время не грозит.