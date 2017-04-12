На Украине распродали все билеты на финал «Евровидения-2017»

Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Киев. Украина. На Украине продали все билеты на финальную часть «Евровидения-2017». Об этом сообщают данные официального сервиса продаж билетов Сoncert.ua, передает телеканал «РЕН ТВ».

Билеты, рассчитанные на 70 тыс. зрителей, стали продавать 10 апреля. Стоимость самых дешевых билетов составила 70 евро, а самых дорогих – 500 евро.

Финал «Евровидения-2017» состоится 13 мая в Международном выставочном центре.

Ранее сообщалось, что ряд стран готов отказаться от «Евровидения», если представительницу от России Юлию Самойлову не допустят к конкурсу.