  • $ 56.96 ↓
  • € 60.3 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Украине распродали все билеты на финал «Евровидения-2017»

      16:55, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:55, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      157
      0
      #Украина\n#музыка\n#Евровидение\n#концерт\n#билеты
      Фото: gp.by
      157
      0

      Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

      Киев. Украина. На Украине продали все билеты на финальную часть «Евровидения-2017». Об этом сообщают данные официального сервиса продаж билетов Сoncert.ua, передает телеканал «РЕН ТВ».

      Билеты, рассчитанные на 70 тыс. зрителей, стали продавать 10 апреля. Стоимость самых дешевых билетов составила 70 евро, а самых дорогих – 500 евро.

      Финал «Евровидения-2017» состоится 13 мая в Международном выставочном центре.

      Ранее сообщалось, что ряд стран готов отказаться от «Евровидения», если представительницу от России Юлию Самойлову не допустят к конкурсу.

      16:55, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      157
      0
      #Украина\n#музыка\n#Евровидение\n#концерт\n#билеты
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа