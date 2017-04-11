19-летняя правозащитница стала самой молодой посланницей мира в истории ООН

В 2014 году Малала Юсуфзаи стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира.

Нью-Йорк. США. 19-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзаи стала самой молодой в истории ООН посланницей мира. Церемония посвящения в посланники состоялась в Совете по опеке ООН, сообщают «Известия».

Генсек ООН Антониу Гутерриш, принимавший участие в мероприятии, назвал Юсуфзаи героиней и преданным, великодушным человеком, который получил Нобелевскую премию мира и был признан всеми, но при этом остался простым и открытым в общении.

Гутерриш надеется, что пакистанская правозащитница поможет добиться справедливости во всем мире. Юсуфзаи выразила благодарность генсеку и отметила: «Я стараюсь вдохновлять молодых девочек, призывая их быть смелее, верить в себя, так как они способны приносить изменения. Если вы не постоите за себя, то изменения не произойдут сами. Если вы хотите светлого будущего, то нужно начинать работать над этим прямо сейчас».

О Малале Юсуфзаи стало известно, когда ей было 11 лет. В то время она вела свой блог, в котором критиковала попытки талибов навязать законы Шариата ее родному округу Сват.

В 2012 году правозащитница оказалась в числе заложников, когда боевики захватили школьный автобус. Девушка получила ранения шеи и головы. Из больницы ее выписали только в 2013 году.

В 2014 году она получила Нобелевскую премию мира вместе с Кайлашем Сатьяртхи из Индии, который выступал за права детей.