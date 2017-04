В США музыканта сняли с самолета из-за виолончели

США. Американский музыкант Джон Кабофф купил место в самолете для своей виолончели, но его все равно сняли с рейса. Экипаж посчитал, что инструмент опасен для остальных пассажиров, поскольку его не удалось пристегнуть должным образом, пишет «Лайф». Музыканта попросили покинуть самолет.

Джон Кабофф сообщил об этом на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что раньше перелет с виолончелью не вызывал проблем. Только после этого руководство авиакомпании извинилось перед музыкантом и предложило бесплатный перелет.

Please get the manager. I am at Reagan national airport I've just been kicked off an American Airlines 737 airplane for buying a seat for my cello. I need to go to Chicago today for work....