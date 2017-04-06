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      В США музыканта сняли с самолета из-за виолончели

      11:55, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #США\n#музыка\n#самолёты\n#музыканты
      Фото: facebook.com/john.kaboff
      104
      0

      Экипаж посчитал, что инструмент опасен для пассажиров.

      США. Американский музыкант Джон Кабофф купил место в самолете для своей виолончели, но его все равно сняли с рейса. Экипаж посчитал, что инструмент опасен для остальных пассажиров, поскольку его не удалось пристегнуть должным образом, пишет «Лайф». Музыканта попросили покинуть самолет.

      Джон Кабофф сообщил об этом на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что раньше перелет с виолончелью не вызывал проблем. Только после этого руководство авиакомпании извинилось перед музыкантом и предложило бесплатный перелет.

      John Kaboff

      Please get the manager. I am at Reagan national airport I've just been kicked off an American Airlines 737 airplane for buying a seat for my cello. I need to go to Chicago today for work....

      11:55, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #США\n#музыка\n#самолёты\n#музыканты
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