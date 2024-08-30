Король народа маори Тухеитиа скончался в Новой Зеландии

Нгаруавахиа. Новая Зеландия. Стало известно о смерти короля коренных жителей Новой Зеландии. Монарх народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII ушел из жизни в возрасте 69 лет, пишут «Известия» со ссылкой на радиостанцию RNZ.

Сообщается, что мужчина попал в больницу через несколько дней после празднования годовщины своей коронации. Там ему сделали операцию на сердце, но пациент скончался в период восстановления.

Как уточнили в канцелярии маорийского короля, Тухеитиа умер утром 30 августа. При нем в этот момент находились жена и трое детей. Тело монарха пять дней будет находиться в его официальной резиденции в городе Нгаруавахиа на Северном острове Новой Зеландии. Затем короля похоронят на горе Таупири.

Соболезнования родным и близким Тухеитиа выразили премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и король Великобритании Карл III. Последний заявил, что был хорошо знаком с покойным, и новость о смерти была для него большим потрясением.

История королевской династии маори уходит корнями в середину XIX века, когда Новая Зеландия уже была британской колонией. Тухеитиа Паки Те Фероферо VII был коронован в 2006 году. Политической власти король маори не имеет, должность носит церемониальный характер. Представители коренного населения страны и их потомки составляют примерно 15% населения Новой Зеландии.