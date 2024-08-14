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В Таиланде отстранили от должности премьер-министра Тхависина

16:24, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Таиланде отстранили от должности премьер-министра Тхависина
16:24, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Таиланд\n#власть\n#политика\n#монархия\n#суд\n#кадры\n#коррупция\n#скандал\n#отставка
Фото: pxhere.com
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Решение принял Конституционный суд страны.

Бангкок. Таиланд. Конституционный суд отстранил от должности главу правительства Таиланда Сеттху Тхависина. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Причиной послужило назначение на пост в кабмине адвоката, отсидевшего ранее за попытку подкупить судей Верховного суда королевства. 

Агентство добавляет, что в июне бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата обвинили в оскорблении монархии. По версии следствия, политик допустил его в 2015 году в интервью южнокорейскому СМИ. Второе слушание по этому делу назначено на 19 августа.

16:24, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Таиланд\n#власть\n#политика\n#монархия\n#суд\n#кадры\n#коррупция\n#скандал\n#отставка