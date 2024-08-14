В Таиланде отстранили от должности премьер-министра Тхависина

Бангкок. Таиланд. Конституционный суд отстранил от должности главу правительства Таиланда Сеттху Тхависина. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Причиной послужило назначение на пост в кабмине адвоката, отсидевшего ранее за попытку подкупить судей Верховного суда королевства.

Агентство добавляет, что в июне бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата обвинили в оскорблении монархии. По версии следствия, политик допустил его в 2015 году в интервью южнокорейскому СМИ. Второе слушание по этому делу назначено на 19 августа.