Президент Гаити погиб от пули киллера

Пострадала и первая леди страны.



Порт-о-Пренс. Гаити. Неизвестные убили президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. Преступление было совершено в ночь на 7 июля, сообщает радио Sputnik.

Как рассказал премьер-министр страны Клод Жозеф, убийцы проникли на охраняемую территорию и произвели несколько выстрелов в главу государства. Ранения оказались смертельными. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Мари Этьен Жозеф. Насколько тяжелым является ее состояние, не указано.

Отмечается, что политическая ситуация в Гаити сейчас крайне неустойчива. Оппозиция требовала отставки Жовеналя Моиза, президентский срок которого истекает в 2022 году. В феврале текущего года на него уже покушались, но неудачно.

Добавим, Жовенель Моиз - в прошлом бизнесмен, занимался сельским хозяйством и гидроэнергетикой. Страну возглавил в 2017 году. На момент убийства ему было 53 года.