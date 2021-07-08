Четверых предполагаемых убийц президента Гаити ликвидировали

Еще двоих удалось задержать.



Порт-о-Пренс. Полиция Гаити провела спецоперацию против предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза. Четверо киллеров ликвидированы, двое задержаны, сообщает RT.

Как заявил начальник полиции Гаити Леон Шарль, на главу государства напали наемники. В настоящее время пойманных подозреваемых допрашивают. Трое полицейских, взятых ранее ими в заложники, освобождены.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в его резиденции в ночь на 7 июля. Известно, что нападавшие говорили на испанском и английском языках, тогда как официальными языками островного государства являются французский и креольский.

Появлялась также информация о гибели супруги президента Мартин Мари Этьен Жозеф (Мартин Моиз). Однако позднее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд рассказал, что первую леди доставили в больницу Майами, где ей оказали необходимую помощь, пишет РБК.

После убийства гаитянского лидера в стране объявили военное положение и закрыли границы. Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Джозеф призвал к международному расследованию убийства.