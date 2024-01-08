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Обновленный флаг Кыргызстана подняли на центральной площади Бишкека

14:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обновленный флаг Кыргызстана подняли на центральной площади Бишкека
14:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Киргизия\n#Флаг
Фото: ru.wikipedia.org
91
0

От предыдущего флага он отличается количеством перекладин и формой лучей.

Бишкек. Кыргызстан. На центральной площади Бишкека подняли новый государственный флаг. Об этом пишет «МИР24».

От старого флага он отличается формой лучей, которые стали прямыми, и количеством перекладин в центральной части флага – их теперь четыре, а не три.

Закон о смене государственного флага парламент принял ещё в декабре. Документ подписал президент Садыр Жапаров, а кабинет министров утвердил технические особенности обновлённого флага.

Согласно закону, все официальные документы с изображением старого флага будут действовать до окончания их срока, а автомобильные номера – до принятия решения об их замене.

14:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Киргизия\n#Флаг