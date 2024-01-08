Обновленный флаг Кыргызстана подняли на центральной площади Бишкека

Бишкек. Кыргызстан. На центральной площади Бишкека подняли новый государственный флаг. Об этом пишет «МИР24».

От старого флага он отличается формой лучей, которые стали прямыми, и количеством перекладин в центральной части флага – их теперь четыре, а не три.

Закон о смене государственного флага парламент принял ещё в декабре. Документ подписал президент Садыр Жапаров, а кабинет министров утвердил технические особенности обновлённого флага.

Согласно закону, все официальные документы с изображением старого флага будут действовать до окончания их срока, а автомобильные номера – до принятия решения об их замене.