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Байден признал переход контроля над Палатой представителей к республиканцам

10:03, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Байден признал переход контроля над Палатой представителей к республиканцам
10:03, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#США\n#политика\n#выборы\n#Конгресс\n#Джо Байден\n#партии
Фото: kremlin.ru
108
0

Президент США направил их лидеру поздравления с победой.

Вашингтон. США. Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти получил поздравления от президента Джо Байдена с достижением большинства по итогам предварительных выборов. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

В своем послании глава государства выразил готовность сотрудничать с оппозицией в интересах всех работающих американцев. 

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября. По предварительным итогам телеканал CNN прогнозировал победу Республиканской партии. 17 ноября стало известно, что «слоны» (республиканцы) набрали минимально необходимые для контроля над нижней палатой 218 мандатов. «Ослы» (прозвище деятелей Демократической партии) сохранили 208 мест, еще 9 пока не распределены.

Также сообщалось, что в Конгресс США были избраны «мертвые души» — двое пожилых политиков, умерших незадолго до или вскоре после выборов.

10:03, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#США\n#политика\n#выборы\n#Конгресс\n#Джо Байден\n#партии