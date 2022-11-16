Байден посчитал сомнительной информацию об обстреле Россией Польши

Вашингтон. США. Ракетная атака территории Польши со стороны России маловероятна. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишут «Известия».

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении одной или двух ракет, предположительно российских, на зерносушилку в селе Пшеводув возле границы с Украиной. В результате погибли два местных жителя, утверждает радиостанция ZET. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел в связи с инцидентом экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

После экстренной встречи с главами государств-союзников американский лидер Джо Байден 16 ноября резюмировал, что предварительные данные противоречат версии, что упавшие ракеты были запущены из России. Траектория их полета не подтверждает заявлений польских СМИ, пояснил президент США. В то же время он воздержался от окончательных выводов до завершения расследования. По его итогам страны Запада совместно решат, как реагировать на случившееся, добавил Байден.

В Минобороны России заявили, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Заявления польских лидеров по этому поводу в ведомстве назвали провокацией, направленной на обострение обстановки.

Российские военные специалисты указали на малые габариты обломков ракет, показанных на видео с места происшествия. Используемые в спецоперации боеприпасы дальнего действия крупнее, отметили эксперты. По одной из версий, на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности, использовавшиеся для перехвата российских ракет. При промахе по цели и отказе самоликвидатора они способны улететь за сотни километров от точки пуска.