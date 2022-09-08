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Принц Чарльз направился в Шотландию к Елизавете II

16:15, 08 сентября, 2022
Анна Торхова
Принц Чарльз направился в Шотландию к Елизавете II
16:15, 08 сентября, 2022
Анна Торхова
73
0
#Великобритания\n#королева\n#монархия
Фото: commons.wikimedia.org
73
0

Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы.

Шотландия. Принц Чарльз с супругой, а также принц Уильям отправились в Шотландию в замок Балморал к Елизавете II. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Sky News.

Ранее стало известно, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании. В Букингемском дворце сообщили, что ей рекомендовали оставаться под наблюдением медиков.

6 сентября Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с должности главы правящей партии консерваторов и должности премьер-министра Великобритании. Впервые за 70 лет правления Её величества, она сделала это в замке Балморал, а не в Букингемском дворце.

16:15, 08 сентября, 2022
Анна Торхова
73
0
#Великобритания\n#королева\n#монархия