Я устал, я ухожу: премьер-министр Великобритании сообщил о своей отставке

Лондон. Великобритания. Стало известно об уходе со своего поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом политик объявил 7 июля, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал Sky News.

Ранее политик сообщил о своем решении королеве Елизавете II. Причиной отставки послужил беспрецедентный политический кризис в стране. На этой неделе британское правительство добровольно покинули 52 чиновника, в том числе несколько министров.

«Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моем желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — объяснил Джонсон отказы уволиться со своего поста ранее. Также он признался, что ему грустно отказываться от «лучшей работы в мире».

Ранее за отставку Джонсона высказывались представители выдвинувшей его на высокую должность партии консерваторов. К ним присоединились известные люди страны, включая писательницу Джоан Роулинг, и даже главный мышелов резиденции премьера кот Ларри. В своем аккаунте в соцсети хвостатый «сотрудник» якобы написал, что попросил полицейского на входе в Даунинг-стрит больше не пускать незаконно посещающего здание человека.

Джонсона обвиняли, в частности, в регулярных вечеринках с алкоголем во время коронавирусных запретов. А 30 июня стало известно, что его выдвиженец Кристофер Пинчер в нетрезвом виде домогался до мужчин в баре. Данный факт послужил последним ударом по карьере главы правительства и Консервативной партии Соединенного Королевства.