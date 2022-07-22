В Италии ушел в отставку премьер Драги и назначены парламентские выборы

Рим. Италия. Политический кризис в Италии привел к отставке премьер-министра Марио Драги и досрочным выборам в парламент. Об этом пишут «Известия».

Причиной стала потеря правительством поддержки «Движения 5 звезд» — одной из ведущих сил в парламенте Италии. В связи с этим глава кабмина уже подавал в отставку 14 июля, но тогда президент Серджо Матарелла отказался ее принять. Марио Драги повторил попытку уволиться 21 июля, и она увенчалась успехом. Он будет выполнять обязанности премьера до проведения досрочных выборов депутатов и назначения нового председателя правительства. Уже определена дата, когда итальянцы придут на избирательные участки — 25 сентября.

Напомним, 7 июля был вынужден подать в отставку также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Имя нового главы кабмина Соединенного Королевства станет известно 5 сентября. Им станет новый лидер Консервативной партии.