В Европе готовятся к 15-процентному снижению потребления газа

Брюссель. Бельгия. На 15% придется сократить потребление газа европейским потребителям. Такую рекомендацию подготовил ЕС для своих стран-членов, пишет Газета.ру со ссылкой на Bloomberg.

Введение данной меры планируется уже с августа 2022 года. Соответствующее постановление будет опубликовано 20 июля, сообщили агентству информированные источники. Отмечается, что пока европейцам предлагают экономить газ добровольно.

Причиной называют риск прекращения поставок голубого топлива и России. В частности, в Брюсселе опасаются, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1». С начала июля он закрыт на плановый ремонт.

Также отмечается, что в случае суровой зимы ЕС может потерять до 1,5% валового внутреннего продукта.