Экс-премьер Японии Абэ находится без сознания после нападения

Нара. Япония. Террорист выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время митинга в городе Нара. Политик находится без сознания, пишут «Известия» со ссылкой на Kyodo.

Экс-премьера доставили в больницу без сознания с кровотечением. По некоторым данным, он находится в состоянии клинической смерти.

Полиция сообщает, что преступник стрелял из дробовика и попал в спину. Его задержали и допрашивают. Предположительно, террорист действовал в одиночку.

Абэ возглавлял правительство Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года подал в отставку по состоянию здоровья. В Наре он выступал в поддержку одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии перед выборами в верхнюю палату парламента.