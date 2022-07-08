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Экс-премьер Японии Абэ находится без сознания после нападения

09:29, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
Экс-премьер Японии Абэ находится без сознания после нападения
09:29, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#власть\n#политика\n#покушение\n#нападение\n#стрельба\n#Япония
Фото: kremlin.ru
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В политика стреляли во время выступления в Наре.

Нара. Япония. Террорист выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время митинга в городе Нара. Политик находится без сознания, пишут «Известия» со ссылкой на Kyodo.

Экс-премьера доставили в больницу без сознания с кровотечением. По некоторым данным, он находится в состоянии клинической смерти.

Полиция сообщает, что преступник стрелял из дробовика и попал в спину. Его задержали и допрашивают. Предположительно, террорист действовал в одиночку.

Абэ возглавлял правительство Японии в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года подал в отставку по состоянию здоровья. В Наре он выступал в поддержку одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии перед выборами в верхнюю палату парламента.

09:29, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
181
0
#власть\n#политика\n#покушение\n#нападение\n#стрельба\n#Япония