В МИД Китая не приняли термин «вторжение» в отношении событий на Украине

Пекин. КНР. События, происходящие на Украине, неверно называть «вторжением» России. Об этом заявила на брифинге 24 февраля официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, пишет Лента.ру со ссылкой на Global Times.

По словам дипломата, нынешняя ситуация на Украине является «следствием множества факторов», в том числе — исторических.

Между тем постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь призвал к дипломатическим методам разрешения кризиса вокруг Украины.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Этому предшествовало признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны России сообщили о подавлении украинских сил ПВО и нанесении ударов по военным объектам на территории соседнего государства. В ЛНР и ДНР 24 февраля заявили о притязаниях на территории Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Киева после событий 2014 года.

Президент США Джо Байден заявил о введении новых санкций против России в связи с военной операцией на Украине.