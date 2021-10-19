Фронт сопротивления Афганистана распространил свое влияние на провинцию Каписа

Ранее бои с террористами шли в Панджшере и Баглане.



Махмудраки. Афганистан. Часть территории Афганистана остается неподконтрольна захватившим страну террористам. Сторонники Фронта национального сопротивления, возглавляемого Ахмадом Масудом, объявили о присутствии своих отрядов в провинции Каписа на северо-востоке страны, сообщает «Интерфакс».

Как говорится в видеообращении, размещенном на сайте афганского информагентства Aamaj News, партизанская война с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) ведется в провинциях Панджшер, Баглан и Каписа.

Напомним, в середине августа США и НАТО вывели из Афганистана почти все свои войска. Сразу после этого Кабул покинули официальные власти и в город вошли боевики. Террористы объявили о своей власти на территории всей страны. Их противники во главе с сыном известного полевого командира Ахмадом Масудом больше 2 недель удерживали Панджшер. В итоге террористы овладели главным ущельем в центре провинции, остальные территории остались под контролем их оппонентов. Также силы Фронта национального сопротивления Афганистана начали бои в долине Андараб в соседней провинции Баглан.