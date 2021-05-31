Дания помогала США следить за Меркель и Штайнмайером

Спецслужбы страны тайно от правительства предоставили американцам доступ к линиям связи.



Берлин. Германия. Роль датских спецслужб в слежке за первыми лицами Германии со стороны США вскрыли немецкие СМИ. Как оказалось, разведка северного соседа ФРГ позволила сотрудникам Агентства национальной безопасности (АНБ) подключиться к специальной станции близ Копенгагена и кабелям интернет-провайдера, пишет РБК со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Датские спецслужбы помогали США в 2012–2014 годах следить за перепиской и разговорами канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД (ныне президента ФРГ) Франка-Вальтера Штайнмайера. «Под колпаком» у американских спецслужб были и другие высокопоставленные политики из Франции, Норвегии, Нидерландов и Швеции.

По данным Euronews, заодно американцы шпионили за сотрудниками министерств иностранных дел и финансов Дании, а также за одной из компаний в сфере ВПК.

В датском правительстве об этом узнали по результатам доклада, подготовленного разведкой в 2015 году в связи со скандальными публикациями бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. После этого руководителю спецслужбы пришлось уйти в отставку.

Как сообщает немецкий телеканал NDR, о столь тесном сотрудничестве датских и американских спецслужб в правительстве ФРГ узнали только сейчас. Канцлер Ангела Меркель ознакомилась с этой историей из материалов газеты, заявил ее представитель.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден рассекретил сведения о тайной слежке АНБ и ЦРУ за политиками 60 стран, главным образом союзников США. «Подслушивать» и «подглядывать» за ними спецслужбам помогали компании Microsoft, Google, Yahoo, Facebook и Apple.