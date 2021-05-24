О том, что можно и нельзя членам правящей семьи Великобритании, выяснили журналисты

В числе прочего Виндзоры обязаны всюду возить с собой траурные костюмы.



Лондон. Великобритания. Британским репортерам удалось выяснить несколько правил, которых обязаны придерживаться члены королевской семьи. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Mirror.

В частности, Виндзорам нельзя делать селфи и ложиться спать раньше королевы Елизаветы II. Между тем она иногда бодрствует до часу ночи.

Что касается дресс-кода аристократического семейства – им запрещается снимать пальто в публичных местах. Шорты могут носить только мальчики до 8 лет. Кроме того, особы королевской крови обязаны брать в поездки черные костюмы на случай смерти кого-либо из родственников.

Ранее сообщалось, что переехавший в Америку внук Елизаветы II принц Гарри снялся в телесериале о психическом здоровье. В нем он расскажет, как в бытность свою ребенком переживал смерть матери – принцессы Дианы.