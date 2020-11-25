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Байден пообещал провести миграционную реформу и отменить ряд указов Трампа

16:59, 25 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Байден пообещал провести миграционную реформу и отменить ряд указов Трампа
16:59, 25 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#политика\n#выборы\n#США\n#мигранты\n#власть\n#законы\n#голосование\n#Дональд Трамп\n#Джо Байден
Фото: facebook.com/joebiden
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Эти меры кандидат от демократов намерен реализовать за первые 100 дней своего президентства.

Вашингтон. США. Джо Байден планирует провести реформу миграционного законодательства. Эту инициативу кандидат в президенты США от демократов намерен реализовать за первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на NBC News.

Данная мера откроет путь к получению гражданства США для 11 млн мигрантов, заявил Байден.

Также политик планирует отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа, которые ведут, по мнению Байдена, к ухудшению климата и здоровья американцев.

В то же время демократ пообещал не инициировать расследование в отношении Трампа с использованием для этого американского Минюста.

Напомним, действующий президент Дональд Трамп формально пока не признал своего проигрыша на выборах и грозится оспорить итоги голосования в суде. Однако он уже распорядился начать приготовления к передаче власти в Белом доме новому лидеру.

16:59, 25 ноября, 2020
Евгений Кандаков
21
0
#политика\n#выборы\n#США\n#мигранты\n#власть\n#законы\n#голосование\n#Дональд Трамп\n#Джо Байден