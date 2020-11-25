Байден пообещал провести миграционную реформу и отменить ряд указов Трампа

Эти меры кандидат от демократов намерен реализовать за первые 100 дней своего президентства.



Вашингтон. США. Джо Байден планирует провести реформу миграционного законодательства. Эту инициативу кандидат в президенты США от демократов намерен реализовать за первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на NBC News.

Данная мера откроет путь к получению гражданства США для 11 млн мигрантов, заявил Байден.

Также политик планирует отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа, которые ведут, по мнению Байдена, к ухудшению климата и здоровья американцев.

В то же время демократ пообещал не инициировать расследование в отношении Трампа с использованием для этого американского Минюста.

Напомним, действующий президент Дональд Трамп формально пока не признал своего проигрыша на выборах и грозится оспорить итоги голосования в суде. Однако он уже распорядился начать приготовления к передаче власти в Белом доме новому лидеру.