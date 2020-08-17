В автомобиль российского военного атташе в Нидерландах заложили устройство для слежки

В связи с этим представителю дипмиссии европейской страны был выражен протест.



Амстердам. Нидерланды. Аппаратуру для слежения нашли в служебной машине российского военного атташе в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В связи с этим в МИД вызвали временную поверенную в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Дипломату выразили решительный протест. Также временной поверенной указали на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения.